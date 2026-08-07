Lista de nuevos precios de la gasolina y el diésel que regirán del 7 al 21 de agosto

La Secretaría Nacional de Energía anunció un incremento en los precios de los combustibles, el cual empezará a regir a partir de este viernes 7 de agosto y se mantendrá hasta el viernes 21 de agosto de 2026.
Los precios estimados por galón quedarán de la siguiente manera:
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Gasolina de 95 octanos: B/.4.81
Gasolina de 91 octanos: B/.4.51
Diésel: B/.5.06
La institución explicó que estos ajustes obedecen a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado un alza en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente la estructura de costos local.
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Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.273
- 91 octanos: 1.194
- Diésel: 1.339
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.276
- 91 octanos: 1.197
- Diésel: 1.342
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.279
- 91 octanos: 1.202
- Diésel: 1.347
Chitré y Santiago
- 95 octanos: 1.287
- 91 octanos: 1.207
- Diésel: 1.353
Las Tablas
- 95 octanos: 1.289
- 91 octanos: 1.210
- Diésel: 1.355
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.297
- 91 octanos: 1.218
- Diésel: 1.363
Volcán
- 95 octanos: 1.300
- 91 octanos: 1.220
- Diésel: 1.366
Changuinola
- 95 octanos: 1.324
- 91 octanos: 1.244
- Diésel: 1.390