Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 09:25

Lista de nuevos precios de la gasolina y el diésel que regirán del 7 al 21 de agosto

Esta es la lista oficial de los nuevos precios de la gasolina y el diésel que regirán del 7 al 21 de agosto.

Lista de nuevos precios de la gasolina y el diésel.

Lista de nuevos precios de la gasolina y el diésel.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía anunció un incremento en los precios de los combustibles, el cual empezará a regir a partir de este viernes 7 de agosto y se mantendrá hasta el viernes 21 de agosto de 2026.

En las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos aumentará B/.0.016 por litro, la de 91 octanos subirá B/.0.013 por litro y el diésel incrementará B/.0.068 por litro.

Los precios estimados por galón quedarán de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.4.81

  • Gasolina de 91 octanos: B/.4.51

  • Diésel: B/.5.06

La institución explicó que estos ajustes obedecen a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado un alza en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente la estructura de costos local.

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Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.273
  • 91 octanos: 1.194
  • Diésel: 1.339

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.276
  • 91 octanos: 1.197
  • Diésel: 1.342

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.279
  • 91 octanos: 1.202
  • Diésel: 1.347

Chitré y Santiago

  • 95 octanos: 1.287
  • 91 octanos: 1.207
  • Diésel: 1.353

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.289
  • 91 octanos: 1.210
  • Diésel: 1.355

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.297
  • 91 octanos: 1.218
  • Diésel: 1.363

Volcán

  • 95 octanos: 1.300
  • 91 octanos: 1.220
  • Diésel: 1.366

Changuinola

  • 95 octanos: 1.324
  • 91 octanos: 1.244
  • Diésel: 1.390

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