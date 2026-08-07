Lista de nuevos precios de la gasolina y el diésel que regirán del 7 al 21 de agosto

Lista de nuevos precios de la gasolina y el diésel. engin akyurt - unsplash

Por Ana Canto La Secretaría Nacional de Energía anunció un incremento en los precios de los combustibles, el cual empezará a regir a partir de este viernes 7 de agosto y se mantendrá hasta el viernes 21 de agosto de 2026.

En las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos aumentará B/.0.016 por litro, la de 91 octanos subirá B/.0.013 por litro y el diésel incrementará B/.0.068 por litro.

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Los precios estimados por galón quedarán de la siguiente manera: Gasolina de 95 octanos: B/.4.81

Gasolina de 91 octanos: B/.4.51

Diésel: B/.5.06 La institución explicó que estos ajustes obedecen a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado un alza en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente la estructura de costos local. Le podría interesar: Licencia digital 2026: ¿cuánto costará obtener este documento en Panamá? Lista de precios del combustible Panamá y Colón 95 octanos: 1.273

91 octanos: 1.194

Diésel: 1.339 Arraiján y La Chorrera 95 octanos: 1.276

91 octanos: 1.197

Diésel: 1.342 Penonomé, Aguadulce y Divisa 95 octanos: 1.279

91 octanos: 1.202

Diésel: 1.347 Chitré y Santiago 95 octanos: 1.287

91 octanos: 1.207

Diésel: 1.353 Las Tablas 95 octanos: 1.289

91 octanos: 1.210

Diésel: 1.355 Boquete y frontera 95 octanos: 1.297

91 octanos: 1.218

Diésel: 1.363 Volcán 95 octanos: 1.300

91 octanos: 1.220

Diésel: 1.366 Changuinola 95 octanos: 1.324

91 octanos: 1.244

Diésel: 1.390 La Secretaría Nacional de Energía anunció un nuevo incremento en los precios de los combustibles, a partir de este viernes 7 de agosto a las 6:00 a.m., hasta el viernes 21 de agosto de 2026.



En las provincias de Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos aumentará B/.0.016 por… pic.twitter.com/YmM0bDD2oU — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026