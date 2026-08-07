Lotería Nacional de Panamá modernizará sus procesos y refuerza controles contra irregularidades

El director de la Lotería Nacional de Panamá , Isidro Carbonell, explicó durante el noticiero matutino de Telemetro Reporta los avances tecnológicos y los procedimientos implementados para mejorar la imagen de la institución.

“Hemos cambiado un procedimiento, porque normalmente lo que sucedía a veces era hasta que se robaban los billetes. En un momento dado presentaban denuncias, pero en este caso específico ya fue identificado que era a través de un sistema, entonces lo que hicimos es cambiar el procedimiento, realizar el pago a todas las personas que llegaban y posteriormente entonces entrar en el proceso de investigación”, explicó el director sobre el presunto robo de productos.

Asimismo, Carbonell reafirmó que, aunque aún se efectúan procesos manuales, ejecutarán diversas acciones para actualizar los métodos de impresión, distribución y entrega de premios a los ganadores.

Respecto a la lotería electrónica, cuyos sorteos fueron suspendidos tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destacó que se envió una solicitud de auditoría a la Contraloría General de la República para verificar si los juegos Lotto y Pega 3 afectaron el producto tradicional.