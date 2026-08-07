Lotería Nacional de Panamá modernizará sus procesos y refuerza controles contra irregularidades

El director de la Lotería Nacional de Panamá, Isidro Carbonell, explicó durante el noticiero matutino de Telemetro Reporta los avances tecnológicos y los procedimientos implementados para mejorar la imagen de la institución.
Asimismo, Carbonell reafirmó que, aunque aún se efectúan procesos manuales, ejecutarán diversas acciones para actualizar los métodos de impresión, distribución y entrega de premios a los ganadores.
Respecto a la lotería electrónica, cuyos sorteos fueron suspendidos tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destacó que se envió una solicitud de auditoría a la Contraloría General de la República para verificar si los juegos Lotto y Pega 3 afectaron el producto tradicional.