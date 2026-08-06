MIDES anuncia fechas del tercer pago de 2026: estos beneficiarios recibirán la transferencia

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida interinstitucional por B/.5,969,672 a favor del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) , con el objetivo de completar los recursos necesarios para realizar el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) de 2026.

El desembolso será de B/.54,455,670 y beneficiará a 187,056 panameños a nivel nacional, mediante las modalidades de tarjeta Clave Social y pagos en áreas de difícil acceso.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Jubilados y pensionados: estas son las próximas fechas de pago de la CSS en agosto y septiembre

¿Cuándo será el tercer pago del MIDES?

De acuerdo con el MIDES, el tercer pago de los programas sociales está programado para realizarse durante el mes de septiembre de 2026.

Las fechas establecidas son:

Del 7 al 18 de septiembre: pagos mediante el sistema de tarjeta Clave Social .

pagos mediante el sistema de . Del 21 al 25 de septiembre: pagos en áreas de difícil acceso.

Para esta jornada, el MIDES también contempla la incorporación de cerca de 4,000 nuevos beneficiarios a nivel nacional.

¿Qué programas recibirán el tercer pago?

El desembolso corresponde a los beneficiarios de cuatro programas de transferencia monetaria:

Ángel Guardián.

Red de Oportunidades.

120 a los 65.

Bono Alimenticio Nutricional.

En total, los programas beneficiarán a 187,056 personas mediante las diferentes modalidades de pago.

¿Por qué se aprobó el traslado de partida?

La aprobación del traslado permitirá al MIDES complementar los recursos asignados para cumplir con el tercer pago de los PTMC correspondiente a la vigencia fiscal 2026.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó ante los diputados que estos recursos forman parte de la planificación financiera coordinada entre el MIDES y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para garantizar la continuidad de los programas sociales.

Según la ministra, el financiamiento permitirá que las transferencias lleguen oportunamente a hogares en condición de vulnerabilidad y contribuyan a aspectos como la seguridad alimentaria, el acceso a servicios de salud y la permanencia de niños y adolescentes en el sistema educativo.

MIDES actualiza la Ficha Única de Protección Social

Durante su sustentación ante la Comisión de Presupuesto, Carles de Arango también explicó el proceso de actualización y verificación de la Ficha Única de Protección Social (FUPS).

Esta herramienta permite al MIDES revisar las condiciones de los beneficiarios y determinar si continúan cumpliendo con los criterios establecidos para permanecer en los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.

La institución realiza cruces periódicos de información con diferentes entidades del Estado para identificar posibles cambios en la situación de los beneficiarios.

Cuando se detectan posibles incumplimientos, el MIDES puede desarrollar las investigaciones administrativas correspondientes y, cuando procede, aplicar medidas de suspensión o exclusión de los programas de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuánto dinero se desembolsará?

Para este tercer pago, el MIDES realizará un desembolso total de B/.54,455,670, destinado a 187,056 beneficiarios a nivel nacional.

De ese monto, el traslado de partida aprobado por la Comisión de Presupuesto asciende a B/.5,969,672, recursos que permitirán completar los fondos requeridos para la jornada de pagos.

El Gobierno Nacional destacó que estos programas forman parte de las acciones dirigidas a brindar protección social a familias que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema.