Pagos del PASE-U: IFARHU entregará tarjetas en Colón desde el 10 de agosto, conozca los requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará en la provincia de Colón con la entrega de las tarjetas correspondientes al proceso de modernización del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) .

La jornada se desarrollará desde el lunes 10 hasta el sábado 22 de agosto de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por la institución.

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Tema de interés: Pago del PASE-U por tarjeta: ¿cuántos estudiantes recibirán el depósito del IFARHU?

Durante este período se tiene previsto entregar 35,582 tarjetas, que permitirán el cobro del beneficio a 56,467 estudiantes, con un desembolso total de B/.6,254,700.

¿Cuándo y dónde entregará el IFARHU las tarjetas en Colón?

La entrega comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta el 22 de agosto. Los acudientes deberán acudir en la fecha que les corresponda según el cronograma publicado por el IFARHU para completar el proceso.

La atención se realizará en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Pago del PASE-U: ¿Qué debe llevar el acudiente?

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal vigente.

El IFARHU recomienda verificar previamente la fecha asignada en el calendario oficial para evitar inconvenientes durante la jornada.

Además, los acudientes deberán tener previamente descargada en su teléfono celular la aplicación Punch by Caja de Ahorros, ya que esta será validada durante el proceso de entrega de la tarjeta.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, @IFARHU, anunció que a partir del lunes 10 y hasta el 22 de agosto, continuará en Colón con la entrega de tarjetas que forman parte del proceso de modernización del Programa de Asistencia Social Educativa… pic.twitter.com/7Thk4508V3 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

¿Cuántos estudiantes recibirán el beneficio?

De acuerdo con el IFARHU, durante esta jornada en Colón se entregarán 35,582 tarjetas, destinadas a facilitar el cobro del PASE-U a 56,467 estudiantes. El desembolso total asociado a esta jornada asciende a B/.6,254,700.

La entidad exhortó a los beneficiarios y acudientes a consultar el cronograma oficial y presentarse en la fecha correspondiente para facilitar una atención ordenada y evitar aglomeraciones.

El proceso forma parte de la modernización del mecanismo utilizado para el pago del PASE-U a los estudiantes beneficiarios.