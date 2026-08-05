Festival del Manito Ocueño: una pareja vivirá el tradicional matrimonio campesino

El Festival del Manito Ocueño celebrará este sábado una de sus actividades más emblemáticas: el tradicional matrimonio campesino, una representación que rescata las costumbres y tradiciones de los antiguos pobladores de Ocú, en la provincia de Herrera.

Para esta edición, 20 parejas se postularon con la esperanza de ser escogidas para protagonizar la ceremonia, aunque únicamente una pareja será la seleccionada.

Puede leer también: Victoriano Lorenzo celebrará su 54.º aniversario con un gran desfile este 9 de agosto

La boda se realizará en la parroquia San Sebastián, como parte del programa oficial del festival. La organización cubrirá todos los gastos de la ceremonia, manteniendo viva una tradición que se celebra cada año dentro de esta importante festividad folclórica.

¿Por qué se realiza el matrimonio campesino en el festival del manito?

El matrimonio campesino forma parte del cronograma del Festival Nacional del Manito Ocueño con el objetivo de rescatar, promover y conservar las costumbres de los antepasados, además de rendir homenaje a la vida del hombre y la mujer del campo en Ocú.

Esta representación, tanto religiosa como cultural, recrea la forma en que se celebraban los matrimonios en la región décadas atrás, conservando elementos tradicionales como la vestimenta, la música, las costumbres y las ceremonias propias de la época.

¿Cuándo será el festival del manito?

El festival del manito Ocueño se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto. Durante estos cuatro días, el distrito de Ocú, en la provincia de Herrera, será el escenario de una amplia agenda de actividades que buscan preservar y promover las tradiciones y costumbres del interior del país.