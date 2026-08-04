Panamá Nacionales -  4 de agosto de 2026 - 15:49

Agroferias del IMA para el miércoles 5 y jueves 6 de agosto: consulta los lugares y horarios

El IMA publicó las Agroferias para este miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Conozca los lugares, horarios y dónde se venderá arroz.

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

@IMA

La institución indicó que todas las ventas iniciarán a las 8:00 a.m.

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Agroferias del IMA - miércoles 5 de agosto

Chiriquí

  • Cancha comunal de Cerro Viejo, en el distrito de Tolé.

Herrera

  • Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré.

Panamá Este

  • Parque villa Belén, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.
  • Chinina Abajo, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.

Veraguas

  • Casa comunal de La Raya, en el distrito de Calobre.
  • Casa comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste

  • Casa local de Faldares, en La Trinidad, en el distrito de Capira.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Müna.

Agroferias del IMA - jueves 6 de agosto

Coclé

  • Casa comunal de Piedras Blancas, en El Potrero, distrito de La Pintada.

Veraguas

  • Comunidad de Rincón Largo, en Costa Hermosa, distrito de Montijo.
  • Cancha municipal de La Mesa, distrito de La Mesa.

Panamá Oeste

  • Casa Local de Los Pozos, en Cabuya, distrito de Chame.

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia de La Tronosa, distrito de Tonosi.

Panamá Este

  • Comunidad de Curtí, en Tortí, distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Chichica, en el distrito de Müna.
  • Cancha de Pueblo Nuevo, en Burí, distrito de Jirondai.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Las Mercedes, en Nuevo México, distrito de Alanje.

Panamá

  • Entrada de Santa María (antiguo Corredor) Calle La Primavera, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Herrera

  • Casa comunal de Los Canelos, distrito de Santa María.

Colón

  • Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres

Darién

  • Local Portuaria de Yaviza, distrito de Pinogana

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