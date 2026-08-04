Agroferias del IMA para el miércoles 5 y jueves 6 de agosto: consulta los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 5 y jueves 6 de agosto desarrollará las Agroferias en distintos puntos del país, con el objetivo de ofrecer alimentos de la canasta básica a precios accesibles para la población.
Contenido de interés:Agroferias del IMA vuelven el lunes 3 de agosto: consulta los lugares y horarios
Agroferias del IMA - miércoles 5 de agosto
Chiriquí
- Cancha comunal de Cerro Viejo, en el distrito de Tolé.
Herrera
- Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré.
Panamá Este
- Parque villa Belén, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.
- Chinina Abajo, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.
Veraguas
- Casa comunal de La Raya, en el distrito de Calobre.
- Casa comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.
Panamá Oeste
- Casa local de Faldares, en La Trinidad, en el distrito de Capira.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Müna.
Agroferias del IMA - jueves 6 de agosto
Coclé
- Casa comunal de Piedras Blancas, en El Potrero, distrito de La Pintada.
Veraguas
- Comunidad de Rincón Largo, en Costa Hermosa, distrito de Montijo.
- Cancha municipal de La Mesa, distrito de La Mesa.
Panamá Oeste
- Casa Local de Los Pozos, en Cabuya, distrito de Chame.
Los Santos
- A un costado de la Iglesia de La Tronosa, distrito de Tonosi.
Panamá Este
- Comunidad de Curtí, en Tortí, distrito de Chepo.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Chichica, en el distrito de Müna.
- Cancha de Pueblo Nuevo, en Burí, distrito de Jirondai.
Chiriquí
- Cancha comunal de Las Mercedes, en Nuevo México, distrito de Alanje.
Panamá
- Entrada de Santa María (antiguo Corredor) Calle La Primavera, en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.
Herrera
- Casa comunal de Los Canelos, distrito de Santa María.
Colón
- Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres
Darién
- Local Portuaria de Yaviza, distrito de Pinogana