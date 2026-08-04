Meduca cambia la fecha de inicio de clases: ya no comenzarán el 22 de febrero, serán en marzo de 2027

El Calendario Escolar 2027 tendrá una modificación, luego de que la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunciara que las clases del próximo año ya no comenzarían el 22 de febrero, como establecía el decreto promulgado recientemente. Molinar informó que el Ministerio de Educación (Meduca) promulgará un nuevo Decreto Ejecutivo para modificar el calendario y establecer que el inicio de clases sea en marzo de 2027.

La ministra adelantó que el calendario modificado sería publicado este mismo martes en horas de la tarde .

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Inicio de clases según MEDUCA: ¿Por qué modificarán el calendario escolar 2027?

La decisión surge luego de las inquietudes expresadas por padres de familia, principalmente por las implicaciones que tendría iniciar las clases el 22 de febrero en los centros educativos particulares.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó que se promulgará un nuevo Decreto Ejecutivo con una modificación del Calendario Escolar 2027 publicado ayer.



Según lo dispuesto en el documento, las clases del próximo año debían iniciar el 22 de febrero, tanto en escuelas… pic.twitter.com/j40Tw6eHJX — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

Entre las preocupaciones planteadas están el cobro de mensualidades en colegios privados y el costo relacionado con el transporte escolar, considerando que el calendario contemplaba únicamente algunos días de clases durante febrero.

Molinar reconoció que esta situación no fue contemplada inicialmente.

“No contábamos con que alguien por tres días de clases iba a cobrar un mes, nos equivocamos… para que no pase estamos haciendo el ajuste necesario”, expresó la ministra. “No contábamos con que alguien por tres días de clases iba a cobrar un mes, nos equivocamos… para que no pase estamos haciendo el ajuste necesario”, expresó la ministra.

Calendario escolar 2027 será nuevamente publicado

El calendario promulgado inicialmente establecía que las clases comenzarían el 22 de febrero de 2027, tanto en escuelas oficiales como particulares.

Con el nuevo decreto, esa fecha será modificada para trasladar el inicio del año lectivo a marzo.

Por el momento, la ministra no ha precisado en la información suministrada el día exacto de marzo en que comenzarán las clases.

Una vez publicado el nuevo decreto, se conocerán oficialmente las fechas definitivas del calendario escolar 2027.