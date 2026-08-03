Servidores públicos cobran este jueves el décimo tercer mes: vea el calendario de quincenas

Servidores públicos cobran este jueves el décimo tercer mes

Miles de servidores públicos ya tienen fecha para recibir el segundo pago del décimo tercer mes correspondiente al segundo semestre de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el depósito se realizará este jueves 6 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de pagos del Gobierno Nacional.

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Servidores públicos - Fechas de pago de las quincenas de agosto

El calendario de pago de las quincenas para los servidores públicos quedó establecido de la siguiente manera:

Primer grupo

Fechas de pago: 12 y 26 de agosto

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación.

Estamentos de Seguridad.

Ministerio de Cultura.

Segundo grupo

Fechas de pago: 13 y 27 de agosto

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

Tercer grupo

Fechas de pago: 14 y 28 de agosto

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación y de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de Administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

El MEF recomienda a los servidores públicos verificar la fecha correspondiente a su institución para conocer cuándo recibirán tanto su quincena como el segundo desembolso del décimo tercer mes.