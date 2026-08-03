Servidores públicos cobran este jueves el décimo tercer mes: vea el calendario de quincenas

Miles de servidores públicos ya tienen fecha para recibir el segundo pago del décimo tercer mes correspondiente al segundo semestre de 2026.
Tema de interés: A partir del martes 4 de agosto jubilados y pensionados recibirán su quincena
Servidores públicos - Fechas de pago de las quincenas de agosto
El calendario de pago de las quincenas para los servidores públicos quedó establecido de la siguiente manera:
Primer grupo
Fechas de pago: 12 y 26 de agosto
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación.
- Estamentos de Seguridad.
- Ministerio de Cultura.
Segundo grupo
Fechas de pago: 13 y 27 de agosto
- Asamblea Nacional.
- Contraloría General de la República.
- Ministerio de la Presidencia.
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ministerio de Comercio e Industrias.
- Ministerio de Obras Públicas.
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ministerio de Gobierno.
- Ministerio de Seguridad Pública.
- Ministerio de Ambiente.
- Tribunal Administrativo de la Función Pública.
- Defensoría del Pueblo.
Tercer grupo
Fechas de pago: 14 y 28 de agosto
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
- Ministerio de Vivienda.
- Ministerio de Desarrollo Social.
- Tribunal Administrativo Tributario.
- Ministerio de la Mujer.
- Órgano Judicial.
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración.
- Tribunal Electoral.
- Fiscalía General Electoral.
- Otros gastos de Administración.
- Tribunal de Cuentas.
- Fiscalía de Cuentas.
El MEF recomienda a los servidores públicos verificar la fecha correspondiente a su institución para conocer cuándo recibirán tanto su quincena como el segundo desembolso del décimo tercer mes.