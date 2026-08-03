Guardaparques mejoran senderos del Parque Internacional La Amistad para reforzar la seguridad

Guardaparques del Parque Internacional La Amistad (PILA), sector Pacífico, realizaron trabajos de mantenimiento en los senderos Panamá Verde y El Retoño, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones para quienes visitan esta área protegida.

Las labores forman parte de las acciones preventivas que se ejecutan para conservar la infraestructura de uso público y garantizar un tránsito más seguro, especialmente durante la temporada lluviosa.

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Guardaparques mejoran senderos y drenajes

Los trabajos incluyeron la reposición del empedrado de la calzada, la limpieza de cunetas y desagües, así como la intervención en zonas afectadas por la erosión.

Guardaparques del Parque Internacional La Amistad (PILA) Pacífico realizaron trabajos de mantenimiento en los senderos Panamá Verde y El Retoño, para fortalecer la seguridad de quienes visitan esta área protegida.



Estas labores incluyen la reposición del empedrado de la… pic.twitter.com/A5ERnN370q — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Estas acciones contribuyen a mejorar la estabilidad de los senderos y facilitan el manejo del agua de lluvia, reduciendo el riesgo de deterioro y accidentes para los visitantes.

Buscan proteger a los visitantes y conservar el área

Con este mantenimiento, los guardaparques buscan ofrecer mejores condiciones para el recorrido de turistas, excursionistas y amantes de la naturaleza que visitan el Parque Internacional La Amistad, una de las principales áreas protegidas del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a los visitantes a respetar la señalización, permanecer en los senderos habilitados y contribuir a la conservación de este importante patrimonio natural.