Guardaparques mejoran senderos del Parque Internacional La Amistad para reforzar la seguridad

Guardaparques del Parque Internacional La Amistad (PILA), sector Pacífico, realizaron trabajos de mantenimiento en los senderos Panamá Verde y El Retoño, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones para quienes visitan esta área protegida.
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Guardaparques mejoran senderos y drenajes
Los trabajos incluyeron la reposición del empedrado de la calzada, la limpieza de cunetas y desagües, así como la intervención en zonas afectadas por la erosión.
Estas acciones contribuyen a mejorar la estabilidad de los senderos y facilitan el manejo del agua de lluvia, reduciendo el riesgo de deterioro y accidentes para los visitantes.
Buscan proteger a los visitantes y conservar el área
Con este mantenimiento, los guardaparques buscan ofrecer mejores condiciones para el recorrido de turistas, excursionistas y amantes de la naturaleza que visitan el Parque Internacional La Amistad, una de las principales áreas protegidas del país.
Las autoridades reiteraron el llamado a los visitantes a respetar la señalización, permanecer en los senderos habilitados y contribuir a la conservación de este importante patrimonio natural.