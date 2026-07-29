MiAmbiente defiende nueva jornada laboral de los guardaparques.

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó a la ciudadanía que la Resolución DM n.º 0288-2026, del 15 de junio de 2026, mediante la cual se reglamenta la jornada laboral y de descanso de los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), responde a la necesidad de reconocer su labor como un servicio público esencial e ininterrumpido para la protección ambiental del país.

La medida establece una ordenación formal de las jornadas de trabajo, las cuales no contaban con una regulación precisa. El esquema contempla dos modalidades: cinco días de trabajo por dos de descanso para el personal en zonas cercanas a sectores urbanos; y veinte días de trabajo continuo por diez de descanso para quienes laboran en el resto de las áreas protegidas, según la determinación del Coordinador del Sinap y la Oficina Institucional de Recursos Humanos.

Esta regulación encuentra su fundamento legal en la Constitución Política de la República de Panamá, la Ley General de Ambiente (Texto Único de la Ley 41 de 1998), la Ley 8 de 2015 (creadora del Ministerio de Ambiente), la Ley 9 de 1994 de Carrera Administrativa y la Ley 287 de 2022 sobre los Derechos de la Naturaleza.

Con este marco normativo, la institución busca garantizar el resguardo de los espacios naturales protegidos, especialmente en zonas remotas de difícil acceso, y la seguridad de los visitantes.