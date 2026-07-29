Guardaparques presentan demanda ante la CSJ por cambios en su jornada laboral

Un grupo de guardaparques acudió la mañana de este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una resolución que, según indican, incrementa la cantidad de días que deben laborar.
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Guardaparques denuncian presuntas represalias
Durante la presentación de la demanda, uno de los trabajadores aseguró que algunos funcionarios habrían sido objeto de presuntas represalias.
Hasta el momento, la entidad señalada no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.
Esperan que la CSJ analice el recurso
Con la acción presentada, los guardaparques buscan que la Corte Suprema de Justicia evalúe la constitucionalidad de la resolución y se pronuncie sobre los argumentos expuestos en la demanda.