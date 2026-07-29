Guardaparques presentan demanda ante la CSJ por cambios en su jornada laboral

Un grupo de guardaparques acudió la mañana de este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una resolución que, según indican, incrementa la cantidad de días que deben laborar.

Los trabajadores solicitan que el máximo tribunal analice la legalidad de la medida y determine si se ajusta a la Constitución.

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Guardaparques denuncian presuntas represalias

Durante la presentación de la demanda, uno de los trabajadores aseguró que algunos funcionarios habrían sido objeto de presuntas represalias.

Guardaparques acudieron esta mañana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una resolución que incrementa la cantidad de días que deben laborar.

"Es cierto que el ministerio puede remover a cualquier funcionario, pero en… pic.twitter.com/Dnv4mORnE9 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

"Es cierto que el ministerio puede remover a cualquier funcionario, pero en este caso no se removió por remover, se hizo por represalia", manifestó uno de los guardaparques. "Es cierto que el ministerio puede remover a cualquier funcionario, pero en este caso no se removió por remover, se hizo por represalia", manifestó uno de los guardaparques.

Hasta el momento, la entidad señalada no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

Esperan que la CSJ analice el recurso

Con la acción presentada, los guardaparques buscan que la Corte Suprema de Justicia evalúe la constitucionalidad de la resolución y se pronuncie sobre los argumentos expuestos en la demanda.