Empleo en Panamá: Cámara de Comercio y MITRADEL anuncian las ofertas de esta semana

Ofertas de trabajo de la Cámara de comercio y MITRADEL. TReporta

Por María Hernández La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), María Eugenia Grimaldo, y la jefa de Migración Laboral del MITRADEL, Marnie Cedeño, dieron a conocer las vacantes de empleo disponibles para esta semana en diferentes provincias del país.

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