Empleo en Panamá: Cámara de Comercio y MITRADEL anuncian las ofertas de esta semana

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), María Eugenia Grimaldo, y la jefa de Migración Laboral del MITRADEL, Marnie Cedeño, dieron a conocer las vacantes de empleo disponibles para esta semana en diferentes provincias del país.
Vacantes de la Cámara de Comercio
Entre las oportunidades laborales publicadas destacan:
- Tecnólogo médico: dirigido a licenciados en Tecnología Médica con experiencia comprobada en mercadeo dentro de la industria de la salud.
- Representante de desarrollo de negocios bilingüe: se requiere entre uno y tres años de experiencia en ventas B2B, llamadas en frío o ventas internas.
- Oficial de riesgo: para profesionales en Ingeniería, Economía, Actuaría, Estadística, Banca y Finanzas. Se valorará contar con estudios de maestría y certificaciones en gestión de riesgos.
- Agente de alquiler: dirigido a personas completamente bilingües (español e inglés), mayores de 23 años, con licencia de conducir y estudios secundarios completos.
Vacantes del MITRADEL
Las ofertas disponibles a través del MITRADEL incluyen:
Colón
- Enfermero(a): con experiencia o conocimientos en salud ocupacional y servicios médicos en entornos industriales o remotos.
Coclé
- Planificador de mantenimiento: con título en Ingeniería Mecánica, Industrial, Electrónica o carreras afines.
- Especialista en instrumentación: responsable del funcionamiento, mantenimiento y control de los sistemas de la planta.
- Oficial de permisos y terrenos: dirigido a profesionales en Ingeniería, Geografía, Derecho, Administración Pública o carreras relacionadas.
Los interesados pueden consultar los requisitos completos y postularse a estas y otras vacantes a través de los portales oficiales de la Cámara de Comercio y el MITRADEL.