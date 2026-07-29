Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 11:22

Empleo en Panamá: Cámara de Comercio y MITRADEL anuncian las ofertas de esta semana

La Cámara de Comercio y el MITRADEL publicaron nuevas ofertas de empleo para profesionales en diversas áreas.

Ofertas de trabajo de la Cámara de comercio y MITRADEL.

Ofertas de trabajo de la Cámara de comercio y MITRADEL.

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María Hernández
Por María Hernández

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), María Eugenia Grimaldo, y la jefa de Migración Laboral del MITRADEL, Marnie Cedeño, dieron a conocer las vacantes de empleo disponibles para esta semana en diferentes provincias del país.

Vacantes de la Cámara de Comercio

Entre las oportunidades laborales publicadas destacan:

  • Tecnólogo médico: dirigido a licenciados en Tecnología Médica con experiencia comprobada en mercadeo dentro de la industria de la salud.
  • Representante de desarrollo de negocios bilingüe: se requiere entre uno y tres años de experiencia en ventas B2B, llamadas en frío o ventas internas.
  • Oficial de riesgo: para profesionales en Ingeniería, Economía, Actuaría, Estadística, Banca y Finanzas. Se valorará contar con estudios de maestría y certificaciones en gestión de riesgos.
  • Agente de alquiler: dirigido a personas completamente bilingües (español e inglés), mayores de 23 años, con licencia de conducir y estudios secundarios completos.

Vacantes del MITRADEL

Las ofertas disponibles a través del MITRADEL incluyen:

Colón

  • Enfermero(a): con experiencia o conocimientos en salud ocupacional y servicios médicos en entornos industriales o remotos.

Coclé

  • Planificador de mantenimiento: con título en Ingeniería Mecánica, Industrial, Electrónica o carreras afines.
  • Especialista en instrumentación: responsable del funcionamiento, mantenimiento y control de los sistemas de la planta.
  • Oficial de permisos y terrenos: dirigido a profesionales en Ingeniería, Geografía, Derecho, Administración Pública o carreras relacionadas.

Los interesados pueden consultar los requisitos completos y postularse a estas y otras vacantes a través de los portales oficiales de la Cámara de Comercio y el MITRADEL.

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