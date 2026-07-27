Mi Primer Empleo Agro suma productores y jóvenes en Los Santos y Veraguas

El compromiso de los productores agropecuarios y el entusiasmo de la juventud por acceder a nuevas oportunidades laborales marcaron las jornadas de promoción del programa Mi Primer Empleo Agro en las provincias de Los Santos y Veraguas, donde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) logró una respuesta positiva de ambos sectores.

Esta iniciativa, que contempla unas 2000 plazas de empleo, cuenta con un número significativo de productores agrícolas y jóvenes inscritos en ambas provincias. Asimismo, busca sumar beneficiarios en Herrera y Darién, regiones que también forman parte del Plan Panamá Pa’ Ti, impulsado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante los encuentros realizados en la comunidad de El Carate, en el distrito de Las Tablas, y en las localidades de Arena y Quebro, en el distrito de Mariato, los participantes conocieron los detalles del programa de la mano de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, y su equipo técnico.

Estos resultados evidencian la confianza del sector agropecuario en la iniciativa y el interés de los jóvenes por integrarse al mercado laboral, lo que fortalece la producción nacional y genera oportunidades de crecimiento en las comunidades.

Estos resultados evidencian la confianza del sector agropecuario en esta iniciativa y el interés de la juventud por integrarse al mundo del trabajo, generando un vínculo que fortalece la producción nacional y crea nuevas oportunidades de crecimiento en las comunidades.