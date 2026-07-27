Mi Primer Empleo Agro suma productores y jóvenes en Los Santos y Veraguas

El compromiso de los productores agropecuarios y el entusiasmo de la juventud por acceder a nuevas oportunidades laborales marcaron las jornadas de promoción del programa Mi Primer Empleo Agro en las provincias de Los Santos y Veraguas, donde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) logró una respuesta positiva de ambos sectores.
Durante los encuentros realizados en la comunidad de El Carate, en el distrito de Las Tablas, y en las localidades de Arena y Quebro, en el distrito de Mariato, los participantes conocieron los detalles del programa de la mano de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, y su equipo técnico.
Estos resultados evidencian la confianza del sector agropecuario en la iniciativa y el interés de los jóvenes por integrarse al mercado laboral, lo que fortalece la producción nacional y genera oportunidades de crecimiento en las comunidades.
Estos resultados evidencian la confianza del sector agropecuario en esta iniciativa y el interés de la juventud por integrarse al mundo del trabajo, generando un vínculo que fortalece la producción nacional y crea nuevas oportunidades de crecimiento en las comunidades.