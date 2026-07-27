IFARHU inicia entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas desde el 28 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que, a partir del 28 de julio, comenzará la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch by Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

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La jornada se desarrollará en el Santiago Mall Octágono, donde deberán presentarse los estudiantes beneficiarios convocados para completar el proceso.

¿Dónde consultar el calendario de entrega?

Distrito de Santiago

San Martín

Canto del Llano

Santiago

La Colorada

Edwin Fábrega

Carlos Santa Ávila

IFARHU

El IFARHU recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial y acudir con la documentación requerida para agilizar la entrega de la tarjeta y la activación de la aplicación Punch, herramienta utilizada para la validación del beneficio del PASE-U.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.