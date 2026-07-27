Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 09:23

Calendario escolar 2026: ¿cuándo son las vacaciones del segundo trimestre?

Antes de que concluya el segundo trimestre del calendario escolar 2026, se conmemorará el aniversario de la fundación de Panamá La Vieja.

El segundo trimestre del calendario escolar 2026 finalizará pronto.

El segundo trimestre del calendario escolar 2026 finalizará pronto.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario escolar 2026 establecido por el Ministerio de Educación (Meduca), las vacaciones del segundo trimestre están programadas del lunes 7 al viernes 11 de septiembre para las 16 regiones educativas del país.

Antes de que concluya este periodo el viernes 4 de septiembre, se conmemorará el aniversario de la fundación de Panamá La Vieja el próximo 15 de agosto. Al tratarse de una efeméride local del distrito de Panamá y coincidir con un día sábado, la jornada escolar regular de esa semana no sufrirá alteraciones ni suspensiones.

Estudiantes del sistema educativo panameño.

Estudiantes del sistema educativo panameño.

Calendario escolar 2026

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
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