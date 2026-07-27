Calendario escolar 2026: ¿cuándo son las vacaciones del segundo trimestre?

De acuerdo con el calendario escolar 2026 establecido por el Ministerio de Educación (Meduca), las vacaciones del segundo trimestre están programadas del lunes 7 al viernes 11 de septiembre para las 16 regiones educativas del país.

Antes de que concluya este periodo el viernes 4 de septiembre, se conmemorará el aniversario de la fundación de Panamá La Vieja el próximo 15 de agosto. Al tratarse de una efeméride local del distrito de Panamá y coincidir con un día sábado, la jornada escolar regular de esa semana no sufrirá alteraciones ni suspensiones.