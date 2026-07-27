MIDES agiliza ingreso de panameños a programas de transferencias monetarias

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que agiliza los procesos para incorporar a más de 13 mil personas que permanecen en lista de espera para ingresar a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC).

La medida fue abordada durante una reunión encabezada por la ministra Beatriz Carles de Arango con los 17 directores regionales, provinciales y comarcales, a quienes instruyó reforzar y acelerar los procesos de inclusión de personas en condición de pobreza y pobreza extrema.

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FUPS será clave para evaluar a los beneficiarios

Durante el encuentro, la directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social, Magalys Araúz, junto al equipo del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), reiteró la importancia de aplicar correctamente la Ficha Única de Protección Social (FUPS) y agilizar la verificación de la documentación.

Según el MIDES, esta herramienta permite evaluar la situación socioeconómica de los hogares, verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

MIDES señala que más de 151 mil beneficiarios fueron evaluados

La entidad destacó que, a mediados de 2025, la FUPS había sido aplicada al 81 % de los beneficiarios que anteriormente no contaban con este requisito, lo que permitió validar las condiciones socioeconómicas de 151,176 panameños que recibían una transferencia monetaria condicionada.

El ministerio recordó que, al inicio de la actual administración, más de 100 mil beneficiarios no tenían registrada esta ficha en la plataforma del RENAB, mientras que únicamente el 25 % contaba con esta evaluación.

Más de B/.436 millones desembolsados en dos años

Como parte del fortalecimiento de la protección social, el MIDES informó que durante los últimos dos años 185,791 panameños en condición de vulnerabilidad han recibido apoyo mediante los PTMC.

En ese mismo período, la institución desembolsó B/.436.8 millones para garantizar el pago de programas como Ángel Guardián, Redes Territoriales, 120 a los 65 y el Bono Alimenticio Nutricional.

Además, 11,433 nuevos beneficiarios fueron incorporados a estos programas mediante desembolsos superiores a B/.3.5 millones, ampliando la cobertura de la asistencia social.