INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos en agosto

Graduados de los cursos del INADEH. Cortesía/ MEDUCA

Por Ana Canto El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de agosto.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles. Este programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a competencias técnicas que faciliten su inserción o mejora en el mercado laboral.

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Cursos del INADEH para agosto Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales (nivel medio) – Colón

Electrónica del Automóvil – Chitré

Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales (nivel avanzado) – La Chorrera

Hoja de Cálculo (intermedio) – La Chorrera

Promoción Turística en Agroemprendimientos – Tocumen

Imagen y Proyección para la Industria Hotelera – Tocumen

Mercadeo Digital para Emprendimientos Turísticos – Tocumen Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/