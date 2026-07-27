INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos en agosto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de agosto.
Cursos del INADEH para agosto
- Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales (nivel medio) – Colón
- Electrónica del Automóvil – Chitré
- Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales (nivel avanzado) – La Chorrera
- Hoja de Cálculo (intermedio) – La Chorrera
- Promoción Turística en Agroemprendimientos – Tocumen
- Imagen y Proyección para la Industria Hotelera – Tocumen
- Mercadeo Digital para Emprendimientos Turísticos – Tocumen
Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/