Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 10:02

INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos en agosto

Las capacitaciones del INADEH se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles.

Graduados de los cursos del INADEH. 

Graduados de los cursos del INADEH. 

Cortesía/ MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de agosto.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles. Este programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a competencias técnicas que faciliten su inserción o mejora en el mercado laboral.

Cursos del INADEH para agosto

  • Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales (nivel medio) – Colón
  • Electrónica del Automóvil – Chitré
  • Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales (nivel avanzado) – La Chorrera
  • Hoja de Cálculo (intermedio) – La Chorrera
  • Promoción Turística en Agroemprendimientos – Tocumen
  • Imagen y Proyección para la Industria Hotelera – Tocumen
  • Mercadeo Digital para Emprendimientos Turísticos – Tocumen

Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

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