Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 11:05

Gimnasio Rockero Alcázar cerrará dos días por mantenimiento: estas son las fechas

La Alcaldía de Panamá informó que el Gimnasio Rockero Alcázar, en Curundú, estará cerrado por dos días debido a trabajos de mantenimiento en la bomba de agua.

Alcaldía de Panamá cierra temporalmente el Gimnasio Rockero Alcázar
Alcaldía de Panamá cierra temporalmente el Gimnasio Rockero Alcázar EFE/Bienvenido Velasco
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que el Gimnasio Rockero Alcázar, ubicado en el corregimiento de Curundú, permanecerá cerrado los días lunes 27 y martes 28 de julio debido a trabajos de mantenimiento en la bomba de agua.

La medida busca garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y brindar un mejor servicio a los usuarios una vez culminen las labores.

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Gimnasio Rockero Alcázar: Reanudación de actividades

Hasta el momento, la Alcaldía no ha informado sobre cambios adicionales en el cronograma, por lo que se espera que las actividades se reanuden una vez concluyan los trabajos de mantenimiento.

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con la reapertura del gimnasio o posibles modificaciones en el calendario.

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