Gimnasio Rockero Alcázar cerrará dos días por mantenimiento: estas son las fechas

La Alcaldía de Panamá informó que el Gimnasio Rockero Alcázar, ubicado en el corregimiento de Curundú, permanecerá cerrado los días lunes 27 y martes 28 de julio debido a trabajos de mantenimiento en la bomba de agua.
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Gimnasio Rockero Alcázar: Reanudación de actividades
Hasta el momento, la Alcaldía no ha informado sobre cambios adicionales en el cronograma, por lo que se espera que las actividades se reanuden una vez concluyan los trabajos de mantenimiento.
La entidad recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con la reapertura del gimnasio o posibles modificaciones en el calendario.