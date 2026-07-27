Panamá Oeste Nacionales -  27 de julio de 2026 - 11:21

Muere tortuga marina rescatada en Punta Chame tras ataque de perros

MiAmbiente confirmó la muerte de la tortuga marina rescatada en Punta Chame tras ser atacada por perros.

MiAmbiente confirmó la muerte de la tortuga marina

MiAmbiente confirmó la muerte de la tortuga marina

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó el fallecimiento de la tortuga marina que había sido rescatada en Punta Chame luego de ser atacada por perros.

La entidad informó que el ejemplar recibió atención especializada, que incluyó hidratación, sutura de sus heridas y monitoreo constante. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no logró sobrevivir.

Tema de interés: Policlínica Manuel Ferrer destaca beneficios de Mi Farma Digital para los pacientes

Tortuga marina es atacada por perros

MiAmbiente advirtió que los ataques de perros figuran entre las principales amenazas para las tortugas marinas durante la temporada de anidación, ya que pueden causar lesiones graves e incluso la muerte de los ejemplares.

Ante esta situación, la institución reiteró el llamado a la población para mantener a las mascotas bajo supervisión, especialmente en playas donde las tortugas llegan a desovar, con el fin de contribuir a la conservación de estas especies.

En esta nota:
Seguir leyendo

Meduca inicia la coordinación de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026

Día de los Abuelos: CSS brinda recomendaciones para el bienestar de los adultos mayores

MINSA presenta estrategia para mejorar la gestión y abastecimiento de medicamentos

Recomendadas

Más Noticias