Muere tortuga marina rescatada en Punta Chame tras ataque de perros

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó el fallecimiento de la tortuga marina que había sido rescatada en Punta Chame luego de ser atacada por perros.
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Tortuga marina es atacada por perros
MiAmbiente advirtió que los ataques de perros figuran entre las principales amenazas para las tortugas marinas durante la temporada de anidación, ya que pueden causar lesiones graves e incluso la muerte de los ejemplares.
Ante esta situación, la institución reiteró el llamado a la población para mantener a las mascotas bajo supervisión, especialmente en playas donde las tortugas llegan a desovar, con el fin de contribuir a la conservación de estas especies.