Muere tortuga marina rescatada en Punta Chame tras ataque de perros

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó el fallecimiento de la tortuga marina que había sido rescatada en Punta Chame luego de ser atacada por perros.

La entidad informó que el ejemplar recibió atención especializada, que incluyó hidratación, sutura de sus heridas y monitoreo constante. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no logró sobrevivir.

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Tortuga marina es atacada por perros

La tortuga marina que fue rescatada en Punta Chame, tras ser atacada por perros, no logró sobrevivir pese a los esfuerzos de los equipos, confirmó @MiAmbientePma.



La entidad detalló que el ejemplar recibió atención especializada, incluyendo hidratación, sutura de sus heridas y… pic.twitter.com/UezGXY4iTp — Telemetro Reporta (@TReporta) July 27, 2026

MiAmbiente advirtió que los ataques de perros figuran entre las principales amenazas para las tortugas marinas durante la temporada de anidación, ya que pueden causar lesiones graves e incluso la muerte de los ejemplares.

Ante esta situación, la institución reiteró el llamado a la población para mantener a las mascotas bajo supervisión, especialmente en playas donde las tortugas llegan a desovar, con el fin de contribuir a la conservación de estas especies.