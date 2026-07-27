Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 11:47

Víctor Castillo presidirá la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional instaló la Comisión de Economía y Finanzas para el período 2026-2027. El diputado Víctor Castillo fue elegido como presidente.

Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional

Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional

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La directiva de la comisión también quedó integrada por los diputados Carlos Saldaña, como vicepresidente, y Raúl Pineda, quien ejercerá como secretario.

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Diputados que integran la Comisión de Economía y Finanzas

Además de la junta directiva, la comisión estará conformada por los diputados:

  • Eduardo Gaitán
  • Luis Ortega
  • Manuel Cohen
  • Isaac Mosquera
  • Raphael Buchanan
  • Francisco Brea

La Comisión de Economía y Finanzas es una de las instancias permanentes de la Asamblea Nacional encargadas de analizar y discutir iniciativas relacionadas con las finanzas públicas, el presupuesto del Estado, la política fiscal y otros proyectos de impacto económico.

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