Víctor Castillo presidirá la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional

Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional instaló este lunes la Comisión de Economía y Finanzas para el período 2026-2027, la cual será presidida por el diputado Víctor Castillo.

La directiva de la comisión también quedó integrada por los diputados Carlos Saldaña, como vicepresidente, y Raúl Pineda, quien ejercerá como secretario.

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Diputados que integran la Comisión de Economía y Finanzas

Este lunes fue instalada la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, la cual será presidida por el diputado Víctor Castillo durante el período 2026-2027.



Le acompañarán sus colegas Carlos Saldaña y Raúl Pineda como vicepresidente y secretario de la comisión.… pic.twitter.com/7IQVLTy9uv — Telemetro Reporta (@TReporta) July 27, 2026

Además de la junta directiva, la comisión estará conformada por los diputados:

Eduardo Gaitán

Luis Ortega

Manuel Cohen

Isaac Mosquera

Raphael Buchanan

Francisco Brea

La Comisión de Economía y Finanzas es una de las instancias permanentes de la Asamblea Nacional encargadas de analizar y discutir iniciativas relacionadas con las finanzas públicas, el presupuesto del Estado, la política fiscal y otros proyectos de impacto económico.