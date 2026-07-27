Víctor Castillo presidirá la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional instaló este lunes la Comisión de Economía y Finanzas para el período 2026-2027, la cual será presidida por el diputado Víctor Castillo.
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Diputados que integran la Comisión de Economía y Finanzas
Además de la junta directiva, la comisión estará conformada por los diputados:
- Eduardo Gaitán
- Luis Ortega
- Manuel Cohen
- Isaac Mosquera
- Raphael Buchanan
- Francisco Brea
La Comisión de Economía y Finanzas es una de las instancias permanentes de la Asamblea Nacional encargadas de analizar y discutir iniciativas relacionadas con las finanzas públicas, el presupuesto del Estado, la política fiscal y otros proyectos de impacto económico.