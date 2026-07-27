Hospital de Chiriquí realiza con éxito la primera colocación de una endoprótesis ramificada.

Especialistas en la provincia de Chiriquí colocaron con éxito la primera endoprótesis ramificada en un paciente de 68 años diagnosticado con un aneurisma de la aorta torácica. Este dispositivo, diseñado de forma específica para el tratamiento de patologías del arco aórtico, marca un nuevo hito en la medicina de alta complejidad en la región.

La doctora Flora Ibarra, cirujana vascular periférica, explicó que el procedimiento endovascular permitió reparar el aneurisma y salvar la vida del paciente. Asimismo, destacó que la endoprótesis ramificada garantiza un mejor sellado de la zona afectada, lo que evita una cirugía abierta y favorece una pronta recuperación.

Ibarra detalló que esta intervención evitó la realización de una esternotomía media, un procedimiento de alto impacto para acceder al centro del tórax, lo que redujo el riesgo de sangrado, el tiempo de anestesia prolongada y las complicaciones posoperatorias, como hemorragias e infecciones.

“Con este procedimiento endovascular se reparó el aneurisma sacular torácico, una alternativa que eleva el grado de complejidad de los casos que se pueden abordar en este centro hospitalario. Podemos atender a más pacientes y manejar patologías más complejas, evitando los traslados a otras instalaciones de salud de mayor complejidad”, afirmó la especialista.

Tras el procedimiento, el paciente permaneció bajo vigilancia médica, recibió el alta hospitalaria a las 48 horas y evoluciona de manera favorable.