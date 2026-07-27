Bono permanente para jubilados y pensionados: quiénes lo reciben según la ley

De acuerdo con la Ley 438, que otorga el bono permanente , este beneficio está dirigido a los jubilados y pensionados activos en las planillas de pago de la Caja de Seguro Social (CSS) al momento de la entrada en vigor de la norma.

Según la ley, promulgada el 14 de junio de 2024, los beneficiarios recibirán anualmente un total de B/. 140.00, desglosados en dos pagos de B/. 50.00 durante los meses de abril y agosto, y un pago final de B/. 40.00 en diciembre.

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¿De dónde provienen los fondos para el programa?

Los recursos para el pago de esta bonificación corresponden al 30.77 % del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, el cual establece una tasa de B/. 0.065 por cada grado de contenido de alcohol por litro de bebida.

¿Cuándo se pagará la segunda partida del bono permanente de 2026?

Según la metodología implementada por la CSS en desembolsos anteriores, se prevé que el desembolso se realice durante la segunda quincena de agosto, específicamente los días 19 y 20 de ese mes.