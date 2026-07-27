Colón Nacionales -  27 de julio de 2026 - 10:24

SENAN decomisa 280 paquetes de droga ocultos en una caleta en Costa Arriba de Colón

Unas 280 paquetes de presunta droga fueron hallados por unidades del SENAN en una caleta ubicada en Cuango, durante un patrullaje de seguridad.

SENAN decomisa 280 paquetes de droga ocultos en una caleta 

SENAN decomisa 280 paquetes de droga ocultos en una caleta 

@aeronavalpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) localizaron una caleta con 280 paquetes de presunta droga durante labores de patrullaje realizadas en el sector de Cuango, en Costa Arriba de Colón.

De acuerdo con la información preliminar, la sustancia ilícita se encontraba enterrada y fue descubierta durante las operaciones de vigilancia que desarrolla la institución en esta zona del país.

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Tras el hallazgo, las unidades procedieron a asegurar la evidencia e iniciar las diligencias correspondientes en coordinación con las autoridades competentes para determinar el origen y destino de la presunta droga.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas en relación con este caso ni el tipo de sustancia encontrada, información que será determinada como parte de la investigación.

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