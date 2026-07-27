SENAN decomisa 280 paquetes de droga ocultos en una caleta en Costa Arriba de Colón

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) localizaron una caleta con 280 paquetes de presunta droga durante labores de patrullaje realizadas en el sector de Cuango, en Costa Arriba de Colón.
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SENAN desentierra paquetes de presunta droga en Costa Arriba de Colón
Tras el hallazgo, las unidades procedieron a asegurar la evidencia e iniciar las diligencias correspondientes en coordinación con las autoridades competentes para determinar el origen y destino de la presunta droga.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas en relación con este caso ni el tipo de sustancia encontrada, información que será determinada como parte de la investigación.