SENAN decomisa 280 paquetes de droga ocultos en una caleta en Costa Arriba de Colón

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) localizaron una caleta con 280 paquetes de presunta droga durante labores de patrullaje realizadas en el sector de Cuango, en Costa Arriba de Colón.

De acuerdo con la información preliminar, la sustancia ilícita se encontraba enterrada y fue descubierta durante las operaciones de vigilancia que desarrolla la institución en esta zona del país.

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SENAN desentierra paquetes de presunta droga en Costa Arriba de Colón

Unos 280 paquetes de droga fueron desenterrados de una caleta encontrada por unidades del Servicio Nacional @aeronavalpanama durante patrullajes realizados en el sector de Cuango, en Costa Arriba de Colón. pic.twitter.com/m0Hacdmvhe — Telemetro Reporta (@TReporta) July 27, 2026

Tras el hallazgo, las unidades procedieron a asegurar la evidencia e iniciar las diligencias correspondientes en coordinación con las autoridades competentes para determinar el origen y destino de la presunta droga.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas en relación con este caso ni el tipo de sustancia encontrada, información que será determinada como parte de la investigación.