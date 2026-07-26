IFARHU: estas son las becas internacionales disponibles para panameños

¡Nueva oportunidad de beca internacional!



Postula a la Maestría en Gestión Estratégica y Derechos de Propiedad Intelectual en Tokio, Japón.



Conoce los requisitos y el proceso de aplicación en la página oficial del IFARHU: https://t.co/Fo7vwukbu9 pic.twitter.com/sMWhMEIy0x