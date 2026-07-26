Panamá Nacionales -  26 de julio de 2026 - 11:45

IFARHU: estas son las becas internacionales disponibles para panameños

El IFARHU anunció la apertura de becas internacionales para cursar maestrías en energías renovables, astronomía, entre otras.

Oportunidades de estudios internacionales del IFARHU.

Oportunidades de estudios internacionales del IFARHU.

Ugip - unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de becas internacionales para cursar maestrías en Japón, Chile y Argentina.

Becas internacionales para maestrías

Maestría en gestión estratégica y derechos de propiedad intelectual - Japón

  • Fechas del programa: marzo 2027 - marzo 2028
  • Ciudad: Japón, Tokio

¿Qué cubre la beca?

  • Viaje de ida y vuelta
  • Manutención
  • Admisión
  • Matrícula
  • Otros gastos aprobados

Programa de beca cooperación Sur - Sur 2027 - Chile

  • Maestría en Astronomía
  • Maestría de Energías Renovables
  • Maestría Comercio Internacional

Fecha del cierre: 30 de octubre de 2026

Beca OEA - FLACSO en Argentina

Maestría y Diploma en Relaciones del Trabajo

  • Cubre el 50 % de la beca
  • Modalidad 100 % virtual
  • Fecha del cierre: 7 de agosto de 2026

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