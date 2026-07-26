IFARHU: estas son las becas internacionales disponibles para panameños

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de becas internacionales para cursar maestrías en Japón, Chile y Argentina.
Becas internacionales para maestrías
Maestría en gestión estratégica y derechos de propiedad intelectual - Japón
- Fechas del programa: marzo 2027 - marzo 2028
- Ciudad: Japón, Tokio
¿Qué cubre la beca?
- Viaje de ida y vuelta
- Manutención
- Admisión
- Matrícula
- Otros gastos aprobados
Programa de beca cooperación Sur - Sur 2027 - Chile
- Maestría en Astronomía
- Maestría de Energías Renovables
- Maestría Comercio Internacional
Fecha del cierre: 30 de octubre de 2026
Beca OEA - FLACSO en Argentina
Maestría y Diploma en Relaciones del Trabajo
- Cubre el 50 % de la beca
- Modalidad 100 % virtual
- Fecha del cierre: 7 de agosto de 2026