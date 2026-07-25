Panamá Nacionales -  25 de julio de 2026 - 18:44

Video muestra intercambio de disparos entre dos autos en Panamá Viejo; un hombre perdió la vida

Cámaras de videovigilancia captaron un intercambio de disparos en Panamá Viejo. Un hombre murió tras resultar herido y tres personas fueron aprehendidas.

Video muestra intercambio de disparos entre dos autos en Panamá Viejo

Video muestra intercambio de disparos entre dos autos en Panamá Viejo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los ocupantes de dos vehículos protagonizaron un intercambio de disparos en la calle Quinta de Panamá Viejo, un hecho que dejó un hombre fallecido y tres personas aprehendidas.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó gravemente herida durante el tiroteo y fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente los médicos confirmaron su fallecimiento.

Tres personas fueron aprehendidas, tras intercambio de disparos

Tras el incidente, las autoridades informaron sobre la aprehensión de tres personas, quienes presuntamente estarían vinculadas con este caso.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los involucrados ni los posibles motivos que originaron el intercambio de disparos.

Autoridades mantienen las investigaciones

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la participación de los aprehendidos.

Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia forman parte de los elementos que serán analizados durante la investigación.

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