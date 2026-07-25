¿Dónde conviene negociar los CEPANIM? Dirigente asegura que una cooperativa ofrece una mejor tasa

El dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, aseguró que una cooperativa está ofreciendo una tasa más favorable que la del Banco Nacional de Panamá (BNP) para la negociación de los Certificados de Pago Negociables (CEPANIM) .

Según explicó, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.) aplica una tasa de 13.07 % al momento de negociar los cuatro certificados del CEPANIM.

¿Qué dijo Guillermo Cortés sobre los CEPANIM?

Cortés señaló que el elevado número de jubilados y pensionados que acude al Banco Nacional para negociar sus certificados está relacionado, principalmente, con la necesidad de obtener recursos económicos.

Ayer, precisamente, escuché al gerente del .@banconalpa referirse al tema de los CEPANIM y señalar, en una entrevista, que la cooperativa que actualmente está realizando estos pagos estaba haciendo un mal negocio. Ante eso, yo me pregunto: ¿acaso lo que está haciendo el… pic.twitter.com/qeSkemw75Q — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) July 21, 2026

"La gran cantidad de personas que están acudiendo al Banco Nacional para cambiar sus CEPANIM responde, en su inmensa mayoría, a una situación de necesidad. Me atrevería a decir que el 99 % de quienes están haciendo este trámite no lo hacen porque quieran desprenderse del documento, sino porque necesitan esos recursos", manifestó. "La gran cantidad de personas que están acudiendo al Banco Nacional para cambiar sus CEPANIM responde, en su inmensa mayoría, a una situación de necesidad. Me atrevería a decir que el 99 % de quienes están haciendo este trámite no lo hacen porque quieran desprenderse del documento, sino porque necesitan esos recursos", manifestó.

El dirigente añadió que, en su opinión, quienes pueden esperar al vencimiento de los certificados son aquellas personas que cuentan con una mayor estabilidad financiera.

Cooperativa mencionada por el dirigente

De acuerdo con Cortés, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.), ubicada en calle 67A Este, frente a la planta de Bimbo, ofrece condiciones que, según indicó, son más favorables que las disponibles actualmente en el Banco Nacional para este trámite.