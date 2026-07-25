¿Dónde conviene negociar los CEPANIM? Dirigente asegura que una cooperativa ofrece una mejor tasa

El dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, aseguró que una cooperativa está ofreciendo una tasa más favorable que la del Banco Nacional de Panamá (BNP) para la negociación de los Certificados de Pago Negociables (CEPANIM).
¿Qué dijo Guillermo Cortés sobre los CEPANIM?
Cortés señaló que el elevado número de jubilados y pensionados que acude al Banco Nacional para negociar sus certificados está relacionado, principalmente, con la necesidad de obtener recursos económicos.
El dirigente añadió que, en su opinión, quienes pueden esperar al vencimiento de los certificados son aquellas personas que cuentan con una mayor estabilidad financiera.
Cooperativa mencionada por el dirigente
De acuerdo con Cortés, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.), ubicada en calle 67A Este, frente a la planta de Bimbo, ofrece condiciones que, según indicó, son más favorables que las disponibles actualmente en el Banco Nacional para este trámite.