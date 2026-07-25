Semana de la RSE celebra 15 años impulsando el liderazgo sostenible en Panamá

La Semana de la RSE suma 15 años de liderazgo y conexión reafirmando el compromiso de inspirar hacia un futuro más sostenible, consolidándose como espacio líder durante década y media.

Bajo el concepto "Creer. Crear. Crecer. El futuro." , la edición 2026 busca desarrollar un análisis más profundo en el papel que desempeñan las organizaciones y sus líderes, en la construcción de sociedades más resilientes y sostenibles.

La Semana de la RSE se ha consolidado como el principal espacio de encuentro para líderes empresariales, organizaciones de la sociedad civil, sector público, académico y organismos internacionales que comparten una visión común: construir un futuro sostenible con un compromiso y tendencia, sin una forma de liderar y generar valor.

Liderar significa asumir la responsabilidad de hacerlo posible. Si en 2025 la invitación fue "Creer. Crear. Crecer.", este año la propuesta incorpora una nueva visión: un reto al liderazgo consciente, que inspire y fortalezca las decisiones que las organizaciones toman todos los días.

El concepto se desarrolla en cuatro ideas que marcarán la conversación de esta edición:

Creer. Toda cambio comienza con una convicción.

Toda cambio comienza con una convicción. Crear. La sostenibilidad requiere pasar de la intención a la acción.

La sostenibilidad requiere pasar de la intención a la acción. Crecer. La sostenibilidad necesita decisiones financieras.

La sostenibilidad necesita decisiones financieras. El futuro. Es la razón por la que existe todo el camino recorrido.

Más que un evento, la Semana de la RSE es un espacio donde nacen alianzas, se comparten experiencias y se generan soluciones colectivas para responder a los retos sociales, ambientales y económicos del país.

En su decimoquinta edición, la Semana de la RSE vuelve a reunir a quienes creen que el liderazgo puede transformar realidades y que el futuro comienza con las decisiones que tomamos hoy.