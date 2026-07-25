Semana de la RSE celebra 15 años impulsando el liderazgo sostenible en Panamá

La Semana de la RSE suma 15 años de liderazgo y conexión reafirmando el compromiso de inspirar hacia un futuro más sostenible, consolidándose como espacio líder durante década y media.
La Semana de la RSE se ha consolidado como el principal espacio de encuentro para líderes empresariales, organizaciones de la sociedad civil, sector público, académico y organismos internacionales que comparten una visión común: construir un futuro sostenible con un compromiso y tendencia, sin una forma de liderar y generar valor.
Liderar significa asumir la responsabilidad de hacerlo posible. Si en 2025 la invitación fue "Creer. Crear. Crecer.", este año la propuesta incorpora una nueva visión: un reto al liderazgo consciente, que inspire y fortalezca las decisiones que las organizaciones toman todos los días.
El concepto se desarrolla en cuatro ideas que marcarán la conversación de esta edición:
- Creer. Toda cambio comienza con una convicción.
- Crear. La sostenibilidad requiere pasar de la intención a la acción.
- Crecer. La sostenibilidad necesita decisiones financieras.
- El futuro. Es la razón por la que existe todo el camino recorrido.
Más que un evento, la Semana de la RSE es un espacio donde nacen alianzas, se comparten experiencias y se generan soluciones colectivas para responder a los retos sociales, ambientales y económicos del país.
En su decimoquinta edición, la Semana de la RSE vuelve a reunir a quienes creen que el liderazgo puede transformar realidades y que el futuro comienza con las decisiones que tomamos hoy.