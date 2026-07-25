Agroferias del IMA: estos son los lugares de venta para el domingo 26 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este domingo 26 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas forman parte del programa que impulsa la entidad para facilitar el acceso de las familias panameñas a alimentos de primera necesidad.

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¿A qué hora iniciarán las Agroferias?

El IMA informó que todos los puntos de venta abrirán a partir de las 8:00 a.m.

Agroferia del domingo 26 de julio

Chiriquí