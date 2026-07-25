Agroferias del IMA: estos son los lugares de venta para el domingo 26 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este domingo 26 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.
Tema de interés: Este lunes 27 de julio, inicia el pago a servidores públicos: fechas de la segunda quincena por grupo
¿A qué hora iniciarán las Agroferias?
El IMA informó que todos los puntos de venta abrirán a partir de las 8:00 a.m.
Agroferia del domingo 26 de julio
Chiriquí
- Frente al museo de historia y Arte, en Barrio Bolivar, distrito de David.