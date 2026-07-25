Panamá Nacionales -  25 de julio de 2026 - 09:27

Agroferias del IMA: estos son los lugares de venta para el domingo 26 de julio

El IMA anunció los lugares donde realizará las Agroferias este domingo 26 de julio de 2026. Las ventas iniciarán con productos de la canasta básica.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este domingo 26 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas forman parte del programa que impulsa la entidad para facilitar el acceso de las familias panameñas a alimentos de primera necesidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA para este viernes 24 de julio

Lista de las Agroferias del IMA para este jueves 23 de julio

Agroferias del IMA: conozca los lugares habilitados para este 22 de julio

Recomendadas

Más Noticias