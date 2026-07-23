Agroferias del IMA para este viernes 24 de julio

Agroferias del IMA, para este viernes 24. @IMA

Por María Hernández El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 24 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Puede leer: Inauguran Tiendas del Pueblo del IMA en Río Hato y Aguadulce La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del viernes 24 de julio Coclé Cancha de Olá cabecera, en el distrito de Olá.

Parque de Santiago Apóstol en Río Hato, distrito de Antón. Veraguas Casa comunal de La Soledad, en el distrito de Soná.

Casa comunal de El Tigre, corregimiento de El Barrita, distrito de Atalaya. Panamá Oeste Casa comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Sotos, distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de Las Tinajas, distrito de Dolega. Herrera Cancha comunal de La Arena, distrito de Los Pozos. Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Don Bosco, distrito de Jirondai. Aquí están las agroferias del IMA programadas para el 24 de julio



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.#ConPasoFirme pic.twitter.com/oWRBAUXX2O — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 22, 2026