Agroferias del IMA para este viernes 24 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 24 de julio, en diferentes regiones del país.
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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del viernes 24 de julio
Coclé
- Cancha de Olá cabecera, en el distrito de Olá.
- Parque de Santiago Apóstol en Río Hato, distrito de Antón.
Veraguas
- Casa comunal de La Soledad, en el distrito de Soná.
- Casa comunal de El Tigre, corregimiento de El Barrita, distrito de Atalaya.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Las Tinajas, distrito de Dolega.
Herrera
- Cancha comunal de La Arena, distrito de Los Pozos.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Don Bosco, distrito de Jirondai.