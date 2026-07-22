IDAAN suspenderá el suministro de agua este viernes en estos sectores de la ciudad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) comunica que este viernes 24 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., se realizarán trabajos de instalación de dos válvulas de seis pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, cerca de la entrada de La Alameda.
Durante este período, uno de los paños del lado derecho (con dirección a la ciudad de Panamá) permanecerá cerrado. Por ello, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y respetar las señalizaciones colocadas en la zona intervenida.