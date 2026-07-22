IDAAN suspenderá el suministro de agua este viernes en estos sectores de la ciudad

Trabajos del IDAAN. IDAAN

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) comunica que este viernes 24 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., se realizarán trabajos de instalación de dos válvulas de seis pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, cerca de la entrada de La Alameda.

Estas labores afectarán el suministro de agua potable en La Alameda, Villa Soberanía, La Locería, Los Ángeles y la avenida Los Periodistas.

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Durante este período, uno de los paños del lado derecho (con dirección a la ciudad de Panamá) permanecerá cerrado. Por ello, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y respetar las señalizaciones colocadas en la zona intervenida. ¡Atención!



El IDAAN instalará dos válvulas de 6" en la Avenida Ricardo J. Alfaro este viernes 24 de julio.



Las labores se realizarán en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.@311Panama pic.twitter.com/tmMdA29pIz — IDAAN (@IDAANinforma) July 22, 2026