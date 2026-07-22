PANAMÁ Nacionales -  22 de julio de 2026 - 17:53

IDAAN suspenderá el suministro de agua este viernes en estos sectores de la ciudad

El IDAAN realizará trabajos de instalación de dos válvulas de seis pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro.

Trabajos del IDAAN. 

Trabajos del IDAAN. 

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) comunica que este viernes 24 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., se realizarán trabajos de instalación de dos válvulas de seis pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, cerca de la entrada de La Alameda.

Estas labores afectarán el suministro de agua potable en La Alameda, Villa Soberanía, La Locería, Los Ángeles y la avenida Los Periodistas.

Durante este período, uno de los paños del lado derecho (con dirección a la ciudad de Panamá) permanecerá cerrado. Por ello, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y respetar las señalizaciones colocadas en la zona intervenida.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN anuncia suspensión de agua potable en Amador este sábado 18 de julio

IDAAN suspende el servicio de agua potable en La Chorrera y Arraiján por alta turbiedad

Entregan a sus familias los restos óseos de dos víctimas de la invasión de 1989

Recomendadas

Más Noticias