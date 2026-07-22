Panamá destaca que la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo con China traerá beneficios

El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, aseguró que la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China representará beneficios no solo para ambos países, sino también para el comercio internacional y los clientes que utilizan la flota mercante panameña.
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Beneficiará a la flota panameña y al comercio mundial
Hoyos explicó que Panamá espera que la renovación del acuerdo marque un nuevo impulso en la relación marítima con China.
Añadió que alrededor de 8,500 buques con bandera panameña obtendrán beneficios en sus operaciones dentro de los puertos chinos.
El vicecanciller resaltó que estas embarcaciones transportan mercancías provenientes de distintas partes del mundo, por lo que el impacto del acuerdo trasciende la relación bilateral.
Panamá apuesta por fortalecer su posición marítima
El funcionario indicó que la renovación del acuerdo contribuirá a mantener la competitividad del registro panameño y fortalecerá la posición del país como uno de los principales actores del transporte marítimo internacional.
Asimismo, destacó que las ventajas alcanzarán no solo a Panamá y China, sino también a los socios comerciales y clientes que dependen de las rutas marítimas operadas por la flota panameña.