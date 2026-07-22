Panamá destaca que la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo con China traerá beneficios

El vicecanciller de Panamá , Carlos Hoyos, aseguró que la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China representará beneficios no solo para ambos países, sino también para el comercio internacional y los clientes que utilizan la flota mercante panameña.

El funcionario destacó que este proceso permitirá fortalecer la cooperación bilateral y brindar mayores ventajas operativas a los buques con bandera panameña que realizan actividades en puertos chinos.

Contenido de interés: Lotería Fiscal Regional: fechas, premios y cómo participar en el sorteo de agosto

Beneficiará a la flota panameña y al comercio mundial

Hoyos explicó que Panamá espera que la renovación del acuerdo marque un nuevo impulso en la relación marítima con China.

El vicecanciller de Panamá, @CarlosAHoyosB, destacó este miércoles que la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo China-Panamá, no solamente tendrá beneficios para ambos países, sino también para la clientela global que tiene Panamá.



“Tenemos la expectativa de que este sea… pic.twitter.com/eTQSulLR6X — Telemetro Reporta (@TReporta) July 22, 2026

"Tenemos la expectativa de que este sea un buen reset para ese acuerdo bilateral que no solamente beneficia a Panamá y a China, sino también a toda nuestra clientela de carácter global", expresó. "Tenemos la expectativa de que este sea un buen reset para ese acuerdo bilateral que no solamente beneficia a Panamá y a China, sino también a toda nuestra clientela de carácter global", expresó.

Añadió que alrededor de 8,500 buques con bandera panameña obtendrán beneficios en sus operaciones dentro de los puertos chinos.

El vicecanciller resaltó que estas embarcaciones transportan mercancías provenientes de distintas partes del mundo, por lo que el impacto del acuerdo trasciende la relación bilateral.

Panamá apuesta por fortalecer su posición marítima

El funcionario indicó que la renovación del acuerdo contribuirá a mantener la competitividad del registro panameño y fortalecerá la posición del país como uno de los principales actores del transporte marítimo internacional.

Asimismo, destacó que las ventajas alcanzarán no solo a Panamá y China, sino también a los socios comerciales y clientes que dependen de las rutas marítimas operadas por la flota panameña.