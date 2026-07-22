Metro de Panamá explica por qué detiene temporalmente las escaleras mecánicas

La seguridad de los usuarios es la máxima prioridad del Metro de Panamá . Durante las horas de mayor demanda, algunas estaciones registran una alta concentración de pasajeros en andenes, torniquetes y accesos. Ante estas condiciones, el Centro de Control de Operaciones (CCO) implementa medidas operativas temporales para regular el flujo peatonal y mantener una circulación segura y ordenada dentro de las instalaciones.

Como parte de estas acciones preventivas, en determinados momentos se realiza la detención temporal y estratégica de algunas escaleras mecánicas. Esta medida permite dosificar el ingreso de viajeros hacia los andenes, prevenir aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes al abordar o descender de los trenes y al utilizar las escaleras.

Cabe destacar que estas interrupciones no obedecen a fallas mecánicas, sino que forman parte de los protocolos de gestión de flujo para preservar la integridad de los usuarios y optimizar la movilidad en las estaciones.

De acuerdo con los indicadores de mantenimiento correspondientes al período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las escaleras mecánicas y elevadores del sistema mantienen niveles óptimos de disponibilidad. No obstante, al ser equipos electromecánicos de uso continuo, pueden presentar incidencias técnicas. En tales casos, se activan de inmediato los protocolos de atención para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y minimizar las afectaciones.

El Metro continúa evaluando e implementando alternativas técnicas y operativas para mejorar la circulación de pasajeros y fortalecer la capacidad de atención en las estaciones de mayor afluencia.