Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 16:49

Recapturan en Nuevo Chorrillo a uno de los evadidos de La Joyita

La Policía Nacional realizó la aprehensión en una residencia ubicada en el sector de Nuevo Chorrillo, tras labores de inteligencia desarrolladas por la DIJ.

Recapturan en Nuevo Chorrillo a uno de los evadidos de La Joyita.

Recapturan en Nuevo Chorrillo a uno de los evadidos de La Joyita.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional recapturó a Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, quien figuraba entre los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita desde el pasado 1 de junio. Sobre Hurtado Stanziola pesa una orden de captura por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2026 en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo.

La aprehensión se realizó en una residencia ubicada en el sector de Nuevo Chorrillo, tras labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) con el apoyo de denuncias ciudadanas.

El aprehendido fue trasladado para los trámites correspondientes y puesto a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con las investigaciones y el proceso judicial.

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