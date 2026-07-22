Recapturan en Nuevo Chorrillo a uno de los evadidos de La Joyita.

Por Ana Canto La Policía Nacional recapturó a Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, quien figuraba entre los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita desde el pasado 1 de junio. Sobre Hurtado Stanziola pesa una orden de captura por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2026 en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo.

La aprehensión se realizó en una residencia ubicada en el sector de Nuevo Chorrillo, tras labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) con el apoyo de denuncias ciudadanas.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse