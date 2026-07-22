Recapturan en Nuevo Chorrillo a uno de los evadidos de La Joyita.

La Policía Nacional recapturó a Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, quien figuraba entre los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita desde el pasado 1 de junio. Sobre Hurtado Stanziola pesa una orden de captura por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2026 en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo.
El aprehendido fue trasladado para los trámites correspondientes y puesto a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con las investigaciones y el proceso judicial.