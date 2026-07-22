Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 17:04

ANTAI sanciona a 198 servidores públicos y recomienda la destitución de 57

La ANTAI ha dado seguimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas y a las recomendaciones emitidas a las instituciones.

La ANTAI sanciona a 198 servidores público.

La ANTAI sanciona a 198 servidores público.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que ha sancionado a 198 servidores públicos durante este período, tras investigaciones por faltas administrativas y posibles vulneraciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

De este total, 102 funcionarios recibieron multas equivalentes a montos de entre el 10 % y el 50 % de un salario mensual, lo que generó un ingreso de B/.45 145.93 al Tesoro Nacional. Además, 33 servidores públicos fueron amonestados por escrito por faltas leves, mientras que otros continúan cumpliendo sanciones económicas.

Asimismo, la institución recomendó la destitución de 57 servidores públicos; de estos, 34 ya han sido desvinculados y los demás permanecen en procesos internos dentro de sus respectivas entidades.

La Antai ha dado seguimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas y a las recomendaciones emitidas, verificando su ejecución por parte de las instituciones correspondientes y confirmando el ingreso de los fondos derivados de las multas al Tesoro Nacional, conforme a la normativa vigente.

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