ENA anuncia cierres en el Corredor Sur: fechas, horarios y trabajos programados

ENA anuncia cierres en el Corredor Sur.

Por Ana Canto La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) realizará trabajos de movilización e izaje de vigas en el tramo marino del Corredor Sur a partir de este miércoles 22 de julio. Las labores culminarán el próximo sábado 25 de julio de 2026 y se llevarán a cabo en un horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

La obra forma parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.

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Para la ejecución de estas maniobras se implementará un plan especial de manejo de tráfico que contempla cierres parciales y temporales, inversión de carriles y detenciones puntuales de la circulación, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal de la obra. La empresa Nacional @ENACorredoresPA explica a los conductores cómo serán los desvíos y cierres que se realizarán en el Corredor Sur a partir de este miércoles 22 de julio, debido al izaje de vigas como parte del proyecto de ampliación de entronques. pic.twitter.com/aQPLwGhYT8 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 22, 2026 Cierre de ENA en Corredor Sur Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio (Traslado de vigas): Las vigas se movilizarán desde el sector de Tocumen. Antes de llegar a la caseta de peaje de Atlapa en dirección a Paitilla, se efectuará una maniobra de giro que requerirá la detención total del tráfico en ambos sentidos por aproximadamente cinco minutos, mientras el equipo se posiciona. En el área de izaje del tramo marino se mantendrá un carril cerrado, dejando dos habilitados. Al momento del izaje de cada viga, se realizará un cierre total en sentido hacia Tocumen por un período no mayor a diez minutos.

Sábado 25 de julio (Cierre del tramo marino): Se ejecutará el cierre total del tramo marino en dirección a Paitilla. El tránsito será canalizado mediante una inversión temporal de carriles (uno por sentido) para mantener la circulación.

Condiciones generales durante el periodo: Se registrarán detenciones temporales del tráfico en intervalos no mayores a diez minutos, conforme al esquema de desvíos establecido para la operación.

