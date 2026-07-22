Metro de Panamá explica fallas temporales en nuevos validadores y sistema de pago

El Metro de Panamá informó que continúan los trabajos de estabilización de la nueva plataforma tecnológica del sistema de recaudo, un proyecto que busca modernizar la experiencia de acceso y pago para los usuarios de toda la red.

La empresa SONDA , encargada del suministro, implementación y soporte de la nueva plataforma, desarrolla estas labores en coordinación con Metro de Panamá S.A. (MPSA) como parte del proceso de Renovación Tecnológica del Sistema de Recaudo .

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Incidencias son puntuales y no representan una falla general

La institución explicó que, durante esta etapa de implementación y ajustes técnicos, pueden presentarse incidencias mientras se completan los procesos de integración, calibración y optimización entre la nueva plataforma y el sistema que actualmente se encuentra en funcionamiento.

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Según Metro de Panamá, los inconvenientes registrados hasta el momento son de carácter intermitente y aleatorio, por lo que no corresponden a una falla generalizada del sistema ni están asociados de manera permanente a una estación o validador específico.

La entidad aseguró que el 100% de los nuevos validadores instalados permanece operativo y que cada incidencia identificada es atendida para restablecer la normalidad del servicio.

Metro de Panamá: Atención técnica funciona las 24 horas

Para responder a los reportes, Metro de Panamá indicó que mantiene un trabajo conjunto con SONDA mediante un monitoreo permanente de la plataforma tecnológica.

El proveedor cuenta con una mesa de servicio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, integrada por ingenieros y personal técnico especializado.

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Además, equipos técnicos realizan recorridos constantes por las estaciones para atender situaciones directamente en sitio, mientras personal previamente capacitado apoya la respuesta a los usuarios.

Metro de Panamá señaló que el tiempo promedio de atención de una incidencia es de 30 minutos o menos, con el objetivo de reducir las afectaciones durante la operación.

Nueva plataforma permitirá más opciones de pago

La entidad destacó que, una vez finalice el proceso de estabilización, la Renovación Tecnológica del Sistema de Recaudo permitirá incorporar nuevas funcionalidades, ampliar las alternativas de pago y ofrecer un sistema más ágil, seguro y eficiente.

Metro de Panamá reiteró sus disculpas a los usuarios por los inconvenientes temporales que puedan presentarse durante esta fase y aseguró que continuará trabajando para consolidar un sistema de recaudo moderno y confiable.