Panamá Pacífico tendrá cierre temporal de carriles por obras de la Línea 3 del Metro

A partir del 13 de julio de 2026, se implementará un cierre temporal de carriles en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico, como parte de los trabajos de construcción del viaducto de la Línea 3 del Metro de Panamá.
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Horario del cierre de carriles en Panamá Pacífico
De acuerdo con la información oficial, el cierre se desarrollará bajo el siguiente cronograma:
- Inicio: 13 de julio de 2026.
- Horario: De 9:30 p.m. a 4:00 a.m.
- Duración: Un mes.
Obras de la Línea 3 del Metro
Estos cierres forman parte de la construcción del viaducto de la Línea 3 del Metro de Panamá y se ejecutarán conforme al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Las autoridades informaron que durante los trabajos se habilitarán desvíos y rutas alternas, por lo que exhortan a los conductores a respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal de tránsito para reducir las afectaciones a la movilidad.