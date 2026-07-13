Personal administrativo del Hospital Santo Tomás protesta por ajuste salarial

El personal administrativo del Hospital Santo Tomás realizó una manifestación este lunes para exigir el ajuste de la escala salarial, conforme a lo establecido en los acuerdos pactados hace dos años.
Por su parte, el director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, y el presidente del Patronato, Julio Sandoval, aseguraron que la institución ha cumplido con lo pactado y que el único punto pendiente es el acuerdo económico. De igual forma, aclararon que este aumento salarial está suspendido debido a la resolución de contención del gasto emitida por el Órgano Ejecutivo.
"Le hemos pedido tiempo. Le hemos pedido que sea de manera escalonada y que a partir del 2028", aseguró Sandoval, aseguró Sandoval, quien enfatizó que no está de acuerdo con la suspensión de la atención a los pacientes.
Las acciones de protesta iniciaron el pasado viernes. Este lunes, los trabajadores realizaron una nueva manifestación pacífica en horario de 7:00 a. m. a 9:00 a. m., y se espera que las medidas continúen hasta que se logre un consenso.