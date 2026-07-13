Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 14:23

¡Atención! Sinaproc activa alerta verde en 19 distritos por fuertes lluvias

El Sinaproc declaró alerta verde preventiva ante el incremento de lluvias provocado por la Zona de Convergencia Intertropical y el paso de ondas tropicales.

Sinaproc activa alerta verde en 19 distritos por fuertes lluvias

Sinaproc activa alerta verde en 19 distritos por fuertes lluvias

@SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde preventiva en 19 distritos del país a partir de la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y garantizar la protección de la población ante las condiciones meteorológicas previstas.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

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Distritos bajo alerta verde por SINAPROC

La medida comprende los siguientes distritos:

Bocas del Toro

  • Bocas del Toro
  • Changuinola
  • Almirante
  • Chiriquí Grande

Comarca Ngäbe Buglé

  • Jirondai
  • Kusapín
  • Besikó
  • Müna
  • Kankintú
  • Mironó
  • Ñürüm
  • Nole Duima

Veraguas

  • Santa Fe
  • Calovébora
  • Cañazas

Colón

  • Donoso
  • Chagres
  • Omar Torrijos Herrera

Coclé

  • La Pintada

¿Por qué se declaró la alerta?

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) permanece activa sobre el territorio nacional.

Además, se registra el desplazamiento de ondas tropicales y el ingreso de abundante humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, condiciones que aumentan el potencial de lluvias significativas durante las próximas horas.

Recomendaciones a la población

Sinaproc recomendó a la población:

  • Mantenerse atenta a los avisos oficiales.
  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
  • Tener preparado un plan familiar de emergencia.
  • Reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

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