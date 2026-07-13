¡Atención! Sinaproc activa alerta verde en 19 distritos por fuertes lluvias

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) declaró alerta verde preventiva en 19 distritos del país a partir de la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y garantizar la protección de la población ante las condiciones meteorológicas previstas.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

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Distritos bajo alerta verde por SINAPROC

La medida comprende los siguientes distritos:

Bocas del Toro

Bocas del Toro

Changuinola

Almirante

Chiriquí Grande

Comarca Ngäbe Buglé

Jirondai

Kusapín

Besikó

Müna

Kankintú

Mironó

Ñürüm

Nole Duima

Veraguas

Santa Fe

Calovébora

Cañazas

Colón

Donoso

Chagres

Omar Torrijos Herrera

Coclé

La Pintada

¿Por qué se declaró la alerta?

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) permanece activa sobre el territorio nacional.

Además, se registra el desplazamiento de ondas tropicales y el ingreso de abundante humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, condiciones que aumentan el potencial de lluvias significativas durante las próximas horas.

Recomendaciones a la población

Sinaproc recomendó a la población: