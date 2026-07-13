¡Atención! Sinaproc activa alerta verde en 19 distritos por fuertes lluvias

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde preventiva en 19 distritos del país a partir de la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y garantizar la protección de la población ante las condiciones meteorológicas previstas.
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Distritos bajo alerta verde por SINAPROC
La medida comprende los siguientes distritos:
Bocas del Toro
- Bocas del Toro
- Changuinola
- Almirante
- Chiriquí Grande
Comarca Ngäbe Buglé
- Jirondai
- Kusapín
- Besikó
- Müna
- Kankintú
- Mironó
- Ñürüm
- Nole Duima
Veraguas
- Santa Fe
- Calovébora
- Cañazas
Colón
- Donoso
- Chagres
- Omar Torrijos Herrera
Coclé
- La Pintada
¿Por qué se declaró la alerta?
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) permanece activa sobre el territorio nacional.
Además, se registra el desplazamiento de ondas tropicales y el ingreso de abundante humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, condiciones que aumentan el potencial de lluvias significativas durante las próximas horas.
Recomendaciones a la población
Sinaproc recomendó a la población:
- Mantenerse atenta a los avisos oficiales.
- Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
- Tener preparado un plan familiar de emergencia.
- Reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.