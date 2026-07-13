Panamá suma dos nuevas medallas en el Campeonato Panamericano de Natación Ibagué 2026

La delegación de Panamá culminó su participación en el Campeonato Panamericano de Natación Ibagué 2026 con dos nuevas medallas de bronce, obtenidas por los atletas Diego Castillo y José Darío Moscote en la jornada final del certamen.
Diego Castillo y José Darío Moscote brillan con medallas de bronce
Por su parte, José Darío Moscote consiguió la medalla de bronce en los 200 metros pecho, con un tiempo de 2:35.08 minutos, sumando así su tercera presea individual durante el campeonato.
Con estos resultados, Panamá cerró de forma positiva su participación en el torneo continental, destacando el desempeño de sus jóvenes nadadores y reafirmando el crecimiento de la natación panameña en competencias internacionales.