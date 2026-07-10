FEPAFUT confirma que la selección de Panamá aún no tiene director técnico

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que la Selección Nacional de Panamá permanece sin director técnico, luego de que el pasado 30 de junio finalizara el contrato del entrenador Thomas Christiansen y de todo su cuerpo técnico.

La federación agradeció el trabajo realizado durante el proceso encabezado por el director hispano-danés, quien desde 2020 dirigió a la selección en importantes competiciones internacionales y dejó una huella significativa en el fútbol panameño.

Puede interesarle: ¿Seguirá Thomas Christiansen? FEPAFUT revela que evalúa el futuro del DT de Panamá

Actualmente, la FEPAFUT analiza el futuro de la Marea Roja tomando en cuenta dos factores principales: el proceso electoral de la institución y la situación financiera.

"En este momento la federación no tiene un técnico en la categoría mayor masculina. Sin embargo, la Federación se adelanta siempre y hace su planificación que conlleve a feliz término, y para esto, toma dos pilares importantes a la hora de la toma de decisiones. El primer pilar… pic.twitter.com/nRwAp5IHKt — Telemetro Reporta (@TReporta) July 10, 2026

FEPAFUT aún no define al nuevo director técnico

Las autoridades explicaron que en diciembre se celebrarán las elecciones para escoger al nuevo Comité Ejecutivo, por lo que será esa administración la encargada de tomar la decisión sobre quién asumirá la dirección técnica de la selección.

Además, la federación evalúa cuidadosamente el impacto económico que supondrá la contratación del nuevo entrenador, con el objetivo de no comprometer los recursos destinados a otros proyectos deportivos que también forman parte del desarrollo del fútbol nacional.

Aunque el nombre de Thomas Christiansen figura entre las alternativas que podrían ser consideradas, la FEPAFUT aseguró que continúa evaluando cuál será la mejor decisión para el futuro de la Selección de Panamá.

La dirigencia manifestó su confianza en que el próximo Comité Ejecutivo elegirá al técnico que mejor se ajuste a los objetivos deportivos de la selección y al plan de desarrollo de la federación.