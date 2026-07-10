Panamá Deportes -  10 de julio de 2026 - 11:01

VIDEO | EN VIVO: conferencia de prensa sobre el futuro de Thomas Christiansen en la selección

La FEPAFUT llevará a cabo una conferencia de prensa sobre la renovación o termino del contrato de Thomas Christiansen.

Director técnico de la selección de Panamá

Director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) llevará a cabo una conferencia de prensa sobre la renovación o termino del contrato del director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen.

VIDEO | EN VIVO: conferencia de prensa sobre el futuro de Thomas Christiansen

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