VIDEO | EN VIVO: conferencia de prensa sobre el futuro de Thomas Christiansen en la selección

Este viernes, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) llevará a cabo una conferencia de prensa sobre la renovación o termino del contrato del director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen.
Panamá Deportes - 10 de julio de 2026 - 11:01
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La FEPAFUT llevará a cabo una conferencia de prensa sobre la renovación o termino del contrato de Thomas Christiansen.
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