PASE-U 2026: IFARHU anuncia centros de pago y entrega de tarjetas del 13 al 18 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). Este método se ejecuta mediante la aplicación Punch de la Caja de Ahorros y tarjetas Mastercard, iniciando con el primer pago del beneficio a los estudiantes de la provincia de Herrera.
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Periodo: Del martes 14 al sábado 18 de julio de 2026.
Proceso: Se habilitará la nueva aplicación en los teléfonos celulares de los acudientes y se realizará la entrega de las tarjetas físicas.
Centros de entrega de la tarjeta PASE-U del 13 al 18 de julio
- Chitré
- Ocú
- Santa María
- Los Pozos
- Las Minas
- Parita
- Pesé
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.