PASE-U 2026: IFARHU anuncia centros de pago y entrega de tarjetas del 13 al 18 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). Este método se ejecuta mediante la aplicación Punch de la Caja de Ahorros y tarjetas Mastercard, iniciando con el primer pago del beneficio a los estudiantes de la provincia de Herrera.