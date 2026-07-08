PASE-U: entrega de tarjetas y primer pago de 2026 inicia este 9 de julio en Los Santos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este jueves 9 de julio la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Los Santos.
Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.