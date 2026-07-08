Los Santos: Investigan muerte de cuatro cachorras halladas colgadas en Las Tablas

Investigan muerte de cuatro cachorras halladas colgadas en Los Santos.

Por Ana Canto La Policía Nacional de Panamá investiga un caso de maltrato animal tras el hallazgo de cuatro cachorras sin vida en el corregimiento de El Carate, en el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

“Existe una persona que figura como presunta sospechosa y que, según la información recabada durante las investigaciones, sería reincidente en este tipo de casos, por lo que las autoridades desarrollan las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la Ley”, explica la entidad.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse