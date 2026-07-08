Los Santos Nacionales -  8 de julio de 2026 - 16:27

Los Santos: Investigan muerte de cuatro cachorras halladas colgadas en Las Tablas

La Policía Nacional detalló que los animales, identificados como cachorras de cacería, fueron encontrados colgados en Los Santos.

Investigan muerte de cuatro cachorras halladas colgadas en Los Santos.

Investigan muerte de cuatro cachorras halladas colgadas en Los Santos.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional de Panamá investiga un caso de maltrato animal tras el hallazgo de cuatro cachorras sin vida en el corregimiento de El Carate, en el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

“Existe una persona que figura como presunta sospechosa y que, según la información recabada durante las investigaciones, sería reincidente en este tipo de casos, por lo que las autoridades desarrollan las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la Ley”, explica la entidad.

La entidad detalló que los animales, identificados como cachorras de cacería, fueron encontrados colgados. Ante este hecho, en coordinación con la Juez Comunitaria de Paz de El Carate, se emitió el oficio respectivo por la presunta comisión del delito de maltrato animal, dando inicio a las investigaciones para esclarecer el suceso.

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