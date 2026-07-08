Los Santos: Investigan muerte de cuatro cachorras halladas colgadas en Las Tablas

La Policía Nacional de Panamá investiga un caso de maltrato animal tras el hallazgo de cuatro cachorras sin vida en el corregimiento de El Carate, en el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.
La entidad detalló que los animales, identificados como cachorras de cacería, fueron encontrados colgados. Ante este hecho, en coordinación con la Juez Comunitaria de Paz de El Carate, se emitió el oficio respectivo por la presunta comisión del delito de maltrato animal, dando inicio a las investigaciones para esclarecer el suceso.