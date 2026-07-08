Suspenden atención en Policentro de Colón tras robo de cables eléctricos

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que los cables que suministran energía eléctrica al Policentro Dr. Juan Antonio Núñez, en la provincia de Colón, fueron hurtados, por lo que la atención regular en esta instalación ha sido suspendida.
-
Servicio de urgencias: Permanecerá habilitado en el mismo policentro para atender los casos prioritarios.
Consultas de medicina general: Los pacientes que requieran esta atención serán desviados al Centro de Salud Patricia Duncan, ubicado en la calle 4.
Labores de reparación: El equipo técnico lleva a cabo los trabajos necesarios para restablecer el fluido eléctrico y reanudar la atención completa lo antes posible.