Estudiante es atacado con arma blanca en el Colegio José Guardia Vega

Un nuevo hecho de violencia se registró este viernes en el Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, donde un estudiante fue atacado con un arma blanca dentro del plantel.
Noticia de interés: MINSA recomienda enviar agua a los estudiantes ante temperaturas de hasta 36 °C
Policía Nacional acude al plantel
Unidades de la Policía Nacional de Panamá se desplazaron al colegio para atender la situación e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud del estudiante ni si hay personas aprehendidas en relación con este caso.
Hecho se encuentra bajo investigación
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.
Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional y las autoridades educativas brinden información oficial sobre este nuevo incidente de violencia ocurrido en el centro educativo.