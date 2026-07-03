Metro de Panamá: nuevos trenes, más estaciones y expansión

Durante el segundo informe a la nación del presidente José Raúl Mulino, se dieron a conocer los planes contemplados para la expansión del Metro de Panamá . Este sistema es uno de los principales medios de transporte público del país y, aunque actualmente ofrece su servicio de movilidad en la provincia de Panamá, muy pronto se extenderá hacia la provincia de Panamá Oeste.

El mandatario anunció la adquisición de nuevos trenes para la Línea 1, con el objetivo de responder al incremento en la demanda de pasajeros y mejorar la calidad del servicio.

En cuanto a la Línea 2, el Gobierno continúa con la planificación de su ampliación hacia el centro de la Ciudad de Panamá. Asimismo, se contempla la extensión de la Línea 3 hacia el sector de Ciudad del Futuro, en la provincia de Panamá Oeste.

Paralelamente, se informó que la construcción del túnel bajo el Canal de Panamá, que inicia en Farfán y conectará con la estación de Albrook, registra un avance de ejecución del 87%.

Tren Panamá - David

Por último, el gobernante se refirió al proyecto del tren Panamá-David, catalogado como una obra de integración nacional. Mulino explicó que la iniciativa se mantiene en fase de análisis financiero para evitar comprometer los fondos del Estado en una inversión de gran magnitud sin la certeza de que genere el crecimiento y progreso proyectados.

Aunque un estudio elaborado por una firma internacional concluyó que la obra es viable, el presidente señaló que, por responsabilidad fiscal y debido a que el proyecto excederá el periodo de la actual administración, los resultados serán sometidos a la validación de una tercera empresa.