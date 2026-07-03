MINSA anuncia feria de carné blanco y verde en San Miguelito este domingo

El Ministerio de Salud (MINSA) informó la realización de una gran feria de expedición de carné blanco y verde en el distrito de San Miguelito, programada para este domingo 5 de julio de 2026, a partir de las 6:00 a.m.
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Precios y cupos disponibles
Según el MINSA, los costos establecidos para esta jornada serán los siguientes:
- Carné blanco: B/.25.00 (400 cupos disponibles)
- Carné verde: B/.13.00 (300 cupos disponibles)
La institución recomendó a los interesados acudir temprano, ya que los cupos serán limitados y se atenderá por orden de llegada.
Trámites el mismo día
El MINSA destacó que los usuarios podrán completar el proceso de evaluación y obtención del carné en la misma jornada, lo que busca agilizar la atención y reducir tiempos de espera.
Este tipo de ferias forma parte de las acciones del Ministerio de Salud para facilitar el acceso a documentos sanitarios requeridos en distintos sectores laborales.
Recomendaciones a los asistentes
Las autoridades sugirieron a los ciudadanos:
- Llegar con anticipación
- Llevar documentos personales requeridos
- Seguir las indicaciones del personal de salud en el sitio
La feria se desarrollará hasta completar los cupos disponibles.