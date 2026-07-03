Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 11:16

MINSA anuncia feria de carné blanco y verde en San Miguelito este domingo

El MINSA anunció una feria de carné blanco y verde en San Miguelito este domingo 5 de julio de 2026. Habrá 400 cupos para carné blanco y 300 para carné verde.

MINSA realizará feria de carné blanco y verde en San Miguelito este domingo 5 de julio

MINSA realizará feria de carné blanco y verde en San Miguelito este domingo 5 de julio

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó la realización de una gran feria de expedición de carné blanco y verde en el distrito de San Miguelito, programada para este domingo 5 de julio de 2026, a partir de las 6:00 a.m.

La jornada tiene como objetivo facilitar a la población la realización de estos trámites de forma rápida, ya que la entrega de los documentos se efectuará el mismo día.

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Precios y cupos disponibles

Según el MINSA, los costos establecidos para esta jornada serán los siguientes:

  • Carné blanco: B/.25.00 (400 cupos disponibles)
  • Carné verde: B/.13.00 (300 cupos disponibles)

La institución recomendó a los interesados acudir temprano, ya que los cupos serán limitados y se atenderá por orden de llegada.

Trámites el mismo día

El MINSA destacó que los usuarios podrán completar el proceso de evaluación y obtención del carné en la misma jornada, lo que busca agilizar la atención y reducir tiempos de espera.

Este tipo de ferias forma parte de las acciones del Ministerio de Salud para facilitar el acceso a documentos sanitarios requeridos en distintos sectores laborales.

Recomendaciones a los asistentes

Las autoridades sugirieron a los ciudadanos:

  • Llegar con anticipación
  • Llevar documentos personales requeridos
  • Seguir las indicaciones del personal de salud en el sitio

La feria se desarrollará hasta completar los cupos disponibles.

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