Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2026 - 14:27

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras esta semana

El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras.

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras.

IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Los Algarrobos
  • San Bartolo
  • San Francisco
  • Divalá
  • Chiriquí
  • Tolé
  • San Félix
  • Dolega

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Colón

  • Río Gatún

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna
  • Parita

Provincia de Bocas del Toro

  • Quebrada Nugua

Provincia de Darién

  • La Palma

Provincia de Coclé

  • Penonomé
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