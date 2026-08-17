El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto.
Panamá Nacionales - 17 de agosto de 2026 - 14:27
IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras esta semana
El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras.
Trabajos del IDAAN para esta semana
Provincia de Chiriquí
- Los Algarrobos
- San Bartolo
- San Francisco
- Divalá
- Chiriquí
- Tolé
- San Félix
- Dolega
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Colón
- Río Gatún
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
- Parita
Provincia de Bocas del Toro
- Quebrada Nugua
Provincia de Darién
- La Palma
Provincia de Coclé
- Penonomé
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